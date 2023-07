information fournie par So Foot • 06/07/2023 à 23:52

Samuel Laurent s'envole en Chine pour sauver le FC Sochaux

Sortez les calculettes.

Comme le rapportent France 3 Bourgogne-Franche-Comté, France Bleu et L’Équipe , Samuel Laurent – directeur général du FCSM – a grimpé ce jeudi dans un avion direction la Chine. L’heure est grave dans le Doubs : avant mardi et son passage en appel devant la DNCG, le club vainqueur de la Coupe de France 2007 doit trouver pas moins de 22 millions d’euros pour sauver sa place en Ligue 2, alors qu’une rétrogradation administrative en National 1 a été prononcée en première instance par le gendarme financier du foot français. Huit millions auraient déjà été versés par le groupe chinois Nenking, détenteur du club ( « Mais au sein du club, où règne une ambiance pesante, personne n’était en mesure jeudi de confirmer ce transfert de fonds » , écrit L’Équipe ). Selon les deux médias locaux, 19 joueurs auraient déjà quitté le navire (ou seraient en train de le faire), dont le jeune Skelly Alvero (à l’OL) qui devrait rapporter entre 4 et 6 millions au club.…

JB pour SOFOOT.com