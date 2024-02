information fournie par So Foot • 06/02/2024 à 00:07

Samuel Eto’o, président de la fédération camerounaise, a présenté sa démission

Guardiola n’a jamais été un grand joueur, mais Eto’o est-il un grand président ?

Face son l’élimination en huitièmes de finale de la CAN contre le Nigéria, le Cameroun doit se pencher sur sa situation. Une réunion du comité exécutif de la fédération camerounaise avait donc lieu ce lundi à Yaoundé. Si l’objet de l’entrevue « portait sur le bilan de la participation de la sélection nationale » à la CAN 2023, Samuel Eto’o, le président de la FECAFOOT, « a présenté sa démission aux membres de l’instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience » , comme indiqué dans le communiqué publié quelques heures après la réunion.…

LT pour SOFOOT.com