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Samuel Eto'o embourbé dans un nouveau scandale
information fournie par So Foot 10/09/2026 à 18:23
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Samuel Eto'o embourbé dans un nouveau scandale

Samuel Eto'o embourbé dans un nouveau scandale

Une histoire d’argent autour d’un match amical opaque entre le Cameroun et la Russie : tout pour faire une belle histoire. Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, s’est visiblement permis quelques largesses après la rencontre entre les deux sélections, en octobre 2023 .

Le quotidien britannique The Times révèle que deux paiements de la fédération russe, à hauteur de 455 056 et de 112 514 euros, ont été transférés sur un compte personnel d’Eto’o, lié à une banque qatarie, sans que personne ne sache vraiment où est passé l’argent.…

ABS pour SOFOOT.com

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