Samu: les assistants de régulation mettent fin à leur grève

La grève des assistants de régulation médicale (ARM, qui répondent au 15), lancée en juillet, prendra fin jeudi suite aux revalorisations accordées par le ministère de la Santé, a-t-on appris mercredi auprès de leurs représentants.

Lors d'un vote en assemblée générale, "il a été décidé de suspendre le mouvement de grève nationale en date du 19 octobre", indique dans un communiqué l'Association française des assistants de régulation médicale (Afarm), l'une des deux principales organisations du secteur et à l'origine du mouvement.

Fin septembre, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé un coup de pouce aux ARM, via la hausse de 100 euros de leur prime mensuelle, pour la porter à 220 euros bruts mensuels, au plus tard d'ici le 1er janvier. Il a aussi promis de leur ouvrir une progression plus rapide au sein de la grille salariale dont ils dépendent, celle des secrétaires médicaux.

Depuis, les représentants des deux associations représentatives, l'Afarm et l'Unarm (Union nationale des assistants de régulation médicale), ont été reçus par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), qui leur a détaillé les mesures.

"Les propositions faites par le ministère de la Santé et de la Prévention, même si elles ne sont pas toutes en adéquation avec les attentes de la profession, montrent que le ministère a pris conscience des problématiques de reconnaissance et de valorisation de la profession", salue l'Afarm.

"Les ARM sont satisfaits des dernières avancées sur l'augmentation de la prime de régulation médicale, l'accès à la certification, leur reconnaissance en tant que professionnels de santé ainsi qu'une certaine revalorisation", se réjouit aussi l'Unarm, qui avait "soutenu les ARM en grève".

L'Afarm assure toutefois rester "attentive au calendrier transmis", et "attend" les décrets de mise en oeuvre. Les deux organisations réclament encore "la reconnaissance des ARM coordinateurs et des superviseurs de salles".