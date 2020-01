Samsung Neons : jusqu'où ces «êtres humains virtuels» peuvent-ils aller ?

Des « êtres humains artificiels », dotés d'expressions hyperréalistes et de « personnalités ». L'annonce a de quoi impressionner (ou faire trembler) les amateurs de nouvelles technologies (et les autres). Le projet Neon, piloté par Star Labs, une succursale de Samsung, est présenté mardi au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas (Etats-Unis).Baptisés « Neons », ces « êtres virtuels créés sur ordinateur » ont « la capacité de montrer des émotions et de l'intelligence ». « Contrairement aux assistants à base d'Intelligence artificielle (IA), les Neons ne sont pas des robots avec la science infuse, ou des androïdes, ou des copies des humains. Ce ne sont pas des interfaces auxquelles on demande la météo. Les Neons font la conversation et sympathisent comme de vrais humains », détaille Star Labs. Technology of Tomorrow. CORE R3. #NEON #CES2020 pic.twitter.com/DvZD2geo6P-- NEON (@neondotlife) January 2, 2020 Qui sont ces « êtres humains artificiels » ?Toute la communication de l'entreprise tourne autour d'un argument : ces êtres humains sont si réalistes qu'ils tromperaient même un œil averti. Ils seraient même capables de posséder une personnalité. « Neon, c'est un nouveau genre de vie », a même déclaré le PDG de Star Labs, Pranav Mistry, dans sa campagne de communication. « Il y a des millions d'espèces sur notre planète et nous espérons en ajouter une nouvelle. »Une révolution ? Pas tout à fait, selon la professeure Salima Hassas, qui travaille sur l'IA au Laboratoire d'informatique en image et systèmes d'information (Liris) à l'Université Claude Bernard Lyon 1. « Ce terme d'être humain artificiel, c'est de la surenchère, ça va trop loin. Il s'agit plutôt d'avatars le plus proche possible des expressions humaines », analyse-t-elle.Les avertissements de l'entreprise vont d'ailleurs dans ce sens : « Les scénarios montrés sur notre stand CES et dans nos contenus ...