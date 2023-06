Sampdoria : itinéraire d'un naufrage

Foto Tano Pecoraro/LaPresse 26 Maggio 2023 - Genova, Italia Sport, CalcioSampdoria vs Sassuolo - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Stadio Luigi FerrarisNella foto: sampdoriaPhoto Tano Pecoraro/LaPresse May 26, 2023 - Genoa, Italy Sport, Soccer Sampdoria vs Sassuolo - Italian Serie A Football Championship 2022/2023 - Luigi Ferraris StadiumIn the photo: sampdoria - Photo by Icon sport

Bonnet d’âne de cette Serie A, un (ancien) propriétaire endetté, des tifosi à bout, bienvenue dans l’enfer de la Sampdoria. Tout au long de cette saison, les Blucerchiati ont été la risée du football italien. Mais cela ne date pas d’hier.

25 défaites, 10 nuls et 3 victoires. 24 buts marqués (pire attaque du championnat) contre 71 concédés (pire défense de Serie A) pour une bonne place de bonnet d’âne. Tel est le bilan sportif de la Sampdoria pour cet exercice 2022-2023, conclu sur un nouveau revers à Naples. Après dix mois en enfer, les Blucerchiati vont logiquement retrouver la Serie B, qu’ils n’avaient pas connue depuis onze ans. Dejan Stanković, l’ancien milieu de terrain serbe reconverti entraîneur depuis quelques saisons, avait repris la Doria en octobre dernier, déjà relégable (dix-neuvième lors de l’intronisation de Dejan). « Chaque match sera une finale, et les finales se gagnent. J’ai confiance en ce groupe » , lâchera-t-il lors de la conférence de présentation.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com