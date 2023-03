Sampaoli, l'échec de la révolution

Cinq mois et puis s’en va : voici le résumé très synthétique du deuxième passage de Jorge Sampaoli à la tête du FC Séville. Débarqué comme le messie dans la capitale andalouse, l’Argentin n’a pas trouvé de solution viable pour redresser la barre d’un club en situation périlleuse.

Se remettre avec une ex est rarement une bonne idée. Pour le FC Séville et Jorge Sampaoli, l’idylle 2.0 avait démarré le 6 octobre dernier sur ces mots : « Je ressens des émotions et des souvenirs très agréables , racontait l’entraîneur déjà passé chez les Palanganas lors d’une saison 2016-2017 gravée dans le marbre. J’ai l’envie de générer la même idée que lors de ma première expérience. J’ai cette énergie positive pour réaliser des modifications à court terme. » Un discours à la première personne plein de bonne volonté sur le papier, mais qui n’a pas pris dans les faits. Ce mardi matin, après cinq mois et demi à bouillonner aux entraînements et faire les cent pas dans sa zone technique les jours de match, Sampa s’est fait lourder par sa direction via un communiqué lui aussi teinté de court-termisme. L’information indique notamment « le fait que l’équipe ne soit pas parvenue à sortir des places basses du classement depuis son introduction et l’image offerte sur les dernières rencontres de l’équipe ont amené le club à prendre cette décision à douze journées de la fin du championnat ». De façon plus transparente, cela signifie un merci pour rien et un regard tourné vers une situation d’urgence.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com