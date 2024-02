Samir Nasri, futur coach de Marseille ?

Le retour du petit prince du Vélodrome ?

Formé à Marseille, où il a joué de 2004 à 2008, Samir Nasri vient de faire frissonner de nombreux supporters olympiens. Dans une interview donnée à la chaîne Youtube « La Zone », celui qui compte 166 matchs pour l’OM se raconte et évoque sa volonté d’entraîner dans le futur. Et s’il doit encore passer tous les obstacles de la formation, il y a évidemment un club qui le fait rêver, c’est l’Olympique de Marseille. « J’aimerais trop entraîner là-bas , témoigne-t-il, avant de compléter plus tard. Est-ce que Marseille c’est coché dans ma tête ? Mais oui ! ». Aujourd’hui consultant, il ne compte pas se précipiter : « Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, car même si tu as de grandes connaissances footballistiques, tactiques, que tu es un super manager et sais gérer un groupe, tu vas faire des erreurs, c’est obligatoire . » Alors autant prendre les étapes une par une : « Il vaut mieux entraîner une équipe de jeunes, faire des erreurs, apprendre avant de te lancer, surtout quand on parle d’un club aussi présent médiatiquement que l’OM . »…

JF pour SOFOOT.com