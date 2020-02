Samedi, le Luxembourg deviendra le premier pays au monde à proposer des transports gratuits

Si certaines villes ont déjà instauré la gratuité dans leurs transports en commun, c'est la première fois qu'elle concerne un pays tout entier, a affirmé le ministère luxembourgeois de la Mobilité.

Un tram dans les rues de Luxembourg. ( AFP / JOHN THYS )

Dès le samedi 29 février, plus besoin de se munir d'un ticket pour pouvoir les bus, trains et tram du Luxembourg. Le petit pays deviendra le premier au monde à mettre en oeuvre la gratuité des transports publics sur l'ensemble de son territoire, selon le ministère luxembourgeois de la Mobilité. Seules exceptions, le train restera payant en première classe et certains services de bus à la demande organisés en service nocturne par les municipalités le resteront également.

La gratuité, vantée comme "une mesure sociale importante" , concerne 40% des ménages qui utilisent les transports en commun. Cela va représenter environ 100 euros d'économie par foyer et par an. Cette mesure s'inscrit également dans un plan mobilité destiné à réduire les embouteillages, alors que la voiture est reine au Grand-Duché . Le pays est connu pour ses encombrements dans le centre-ville de la capitale et l'automobile est le moyen de transport le plus utilisé. Le bus n'est utilisé que pour 32% des déplacements pour se rendre au travail, devant le train, utilisé pour 19% des déplacements.

Un service financé par les impôts

Dans la capitale du pays, la construction d'un tramway est en cours depuis des années. Si un premier tronçon est opérationnel depuis fin 2017, le chantier devrait se poursuivre encore quelques années pour relier la périphérie sud de la capitale au nord où est situé l'aéroport. Le Luxembourg a également prévu de réorganiser son réseau de bus régionaux d'ici l'année prochaine pour en faire le plus dense d'Europe , selon son ministre de la Mobilité, l'écologiste François Bausch. "Des investissements systématiques et continus sont une condition sine qua non pour promouvoir l'attractivité des transports publics", soutient le ministre, membre de la coalition libérale-socialiste-écologiste au pouvoir.

Les distributeurs de billets vont progressivement être retirés mais dans les gares, des points de vente destinés aux tickets internationaux, qui tiendront compte de la gratuité dans le Grand-Duché, et de première classe vont rester en place. Les quelque 300 accompagnateurs de train de l'opérateur ferroviaire CFL vont désormais veiller à la sécurité et à l'information des passagers et continueront de contrôler les billets en première. Une quinzaine de personnes sont concernées par la suppression des guichets mais ont été reclassées en interne, selon les CFL. Le produit généré par la vente de billets, au prix unique de 2 euros, et d'abonnements s'élève à 41 millions d'euros par an, selon les autorités. Cette somme représente 8% des 500 millions d'euros de coûts annuels des transports en commun, des coûts qui seront financés par les impôts .

La gratuité est soutenue du bout des lèvres par le syndicat des transports Fncttfel-Landesverband. "Il faut que les temps de déplacements soient compétitifs face à la voiture", s'inquiète son secrétaire général, Georges Melchers. Quant au Mouvement Ecologique, il dit n'être pas demandeur de la gratuité . "Pour nous, la qualité de l'offre est le point crucial pour rendre les transports en commun plus attractifs, et non la gratuité. Durant les heures de pointe, les capacités sont épuisées", explique Blanche Weber, présidente de cette association environnementale.