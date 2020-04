Samba Diop : deux ans après, toujours les mêmes questions

Le 7 avril 2018, la disparition de Samba Diop, jeune footballeur du centre formation du Havre AC, terrassait sa famille et les supporters ciel et marine. Deux ans après le drame, les circonstances du décès du joueur restent inexpliquées, laissant la famille Diop dans le désarroi. Malheureux anniversaire.

" Maman, je vais mourir, et c'est à cause de l'injection "

On connaît l'histoire. On la connaît depuis deux ans, moment où Samba Diop s'est éteint brutalement. C'était le 7 avril 2018. La veille, ce grand espoir du Havre Athletic Club avait appris que le club dont il défendait les couleurs depuis ses cinq ans lui proposait de réaliser un premier rêve : signer son premier contrat professionnel. Disons les choses clairement : en deux ans, personne n'a vraiment réussi à faire le deuil de Samba, et surtout pas ses proches, focalisés sur les conditions troubles qui ont accompagné la mort de Samba. Une disparition qui soulève de nombreuses interrogations, raison pour laquelle Arame, la maman de Samba, se bat chaque jour depuis deux longues années. Un combat difficile et nécessaire. Vingt-quatre mois se sont écoulés depuis le drame, et la famille, bien qu'écrasée par la douleur, garde espoir de connaître un jour la vérité lui permettant d'entamer un deuil jusque-là impossible. Comment Samba, un jeune sportif en pleine forme, a-t-il pu mourir subitement, sans aucune explication ? Les Diop souhaitent que les "responsables" sortent du silence., raconte Arame Diop. Le vendredi 6 avril 2018, Samba avait effectué un entraînement avec l'équipe réserve, le lendemain, il devait participer à une rencontre contre Lorient. À la fin de la séance, le défenseur rejoint la salle de soins afin d'apaiser une douleur à la hanche qu'il avait depuis quelques semaines. C'est à ce moment que la kinésithérapeute l'emmène voir le médecin du club. Ce dernier procède à une injection de kétoprofène, un anti-inflammatoire. Son état se dégrade rapidement au cours de la journée.