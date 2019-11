Samantha Gailey, Robin, Valentine Monnier... les différentes affaires et accusations impliquant Roman Polanski

Le cinéaste oscarisé pour « Le Pianiste » a été mis en cause par plusieurs femmes depuis 1977.

Une avant-première annulée, un hashtag #BoycottPolanski sur les réseaux sociaux, des acteurs qui se décommandent des émissions où ils devaient défendre le film... La promotion de J'accuse, le long-métrage de Roman Polanski consacré à l'affaire Dreyfus, en salle depuis le 13 novembre, est bouleversée par l'accusation de viol portée à l'encontre du réalisateur par l'ex-mannequin Valentine Monnier dans Le Parisien le 8 novembre, quelques jours avant la sortie du film.

Depuis le 11 mars 1977, plusieurs femmes ont accusé Roman Polanski d'avoir été agressées sexuellement ou violées. Tous les faits allégués n'ont pas donné lieu à des dépôts de plainte, et certains sont prescrits. Le point sur ces affaires.

Samantha Geimer

C'est la première mise en cause de Roman Polanski, la plus emblématique, la plus médiatisée. Le 11 mars 1977, le cinéaste, alors âgé de 43 ans, est arrêté, accusé d'avoir drogué et violé la veille Samantha Geimer, 13 ans, lors d'un reportage photo dans la villa de Jack Nicholson à Hollywood.

Samantha Geimer affirme devant un grand jury du comté de Los Angeles, lors de son témoignage le 24 mars, qu'il lui a fait prendre un sédatif avant d'avoir des rapports sexuels avec elle :

« Il ne voulait pas me faire de mal (...) mais il ne comprenait pas que j'étais trop jeune. Il ne voyait pas que j'avais peur. »

Inculpé pour six motifs et notamment pour viol, Roman Polanski plaide d'abord non coupable. Mais en août 1977, un accord juridique est engagé avec la famille de la plaignante pour éviter un procès public, et M. Polanski plaide coupable pour détournement de mineure. Cette démarche est caractéristique du « plea bargain » (littéralement « négociation de requête ») omniprésent dans le droit pénal américain, où un accusé reconnaît sa culpabilité en échange d'une réduction des charges portées contre lui ou d'une peine plus légère, toutes les parties se soustrayant alors aux incertitudes d'un procès avec jury.

