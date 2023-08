information fournie par So Foot • 16/08/2023 à 16:34

Sam Kerr : « Le public a prouvé qu'on était un pays de football »

Un grand pas pour le pays.

La défaite de l’Australie en demi-finales du Mondial face à l’Angleterre (1-3) met fin aux rêves de sacre à domicile pour les Matildas . Après avoir notamment tapé le Canada (4-0) et la France (0-0, 7-6 T.A.B.), les coéquipières de Sam Kerr se sont heurtées aux Anglaises, mais la capitaine, buteuse pour rien ce mercredi, préfère voir le verre à moitié plein. « Pour nous, ça a été une manière de faire changer le football féminin en Australie. Le public a prouvé qu’on était un pays de football. On a de super supporters. La manière dont le pays a été derrière nous, les audiences télé… » , a-t-elle déclaré après la rencontre. L’affluence des stades est également à souligner avec des enceintes constamment à guichets fermés pour les matchs de l’Australie et même un nouveau record en Coupe du monde établi.…

EL pour SOFOOT.com