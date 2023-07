Sam Kerr apte à jouer face au Canada

Hallelujah !

Absente des deux premiers matchs de l’Australie lors de cette Coupe du monde féminine à cause d’une blessure au mollet, Sam Kerr est rétablie. C’est la capitaine emblématique de l’Australie qui l’a déclaré en conférence de presse à Brisbane : « Je me sens bien. Le plan a toujours été le même : manquer les deux premiers matchs et réévaluer (mon état) après. On en est là. Je peux être sur le terrain. Je serai disponible. » …

TM pour SOFOOT.com