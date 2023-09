information fournie par So Foot • 20/09/2023 à 21:55

Salzbourg marque l’histoire face à Benfica

Roulez jeunesse !

Avec pour meilleur résultat un huitième de finale obtenu en 2022 – et finalement balayé par le Bayern Munich -, le RB Salzbourg a trouvé un autre moyen que d’inscrire son nom au palmarès pour marquer l’histoire de la Ligue des champions. Opposés à Benfica ce mercredi soir, les Autrichiens, et Gerhard Struber, alignent tout simplement le onze le plus jeune de l’histoire de la compétition.…

FP pour SOFOOT.com