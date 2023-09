Salvatore Sirigu signe à l’OGC Nice

Toto est redevenu sérieux.

À 36 ans et libre, Salvatore Sirigu vient officiellement de rejoindre l’OGC Nice. Cette officialisation n’est pas vraiment une surprise, puisque le joueur était à l’essai depuis une dizaine de jours. Dans le communiqué publié sur son site officiel, le club n’a cependant précisé ni le montant, ni la durée du contrat. Mais il a vanté les qualités humaines et sportives du portier italien: « Depuis 2 semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l’OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro deux, pour apporter son expérience et accompagner Marcin et Teddy dans leur progression. » …

ARL pour SOFOOT.com