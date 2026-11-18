Salvador : une candidate de droite se présente face au président Bukele

La candidate à l'élection présidentielle au Salvador, Mayteé Iraheta, s'adresse à ses sympathisants, aux côtés de sa co-listière Verónica Henríquez, le 18 novembre 2026 ( AFP / MARVIN RECINOS )

Une ex-députée de droite a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de février 2027 au Salvador face au président Nayib Bukele, qui briguera un troisième mandat.

Âgée de 38 ans, Mayteé Iraheta portera les couleurs de l'ancien parti au pouvoir, l'Alliance républicaine nationaliste (ARENA), a-t-elle précisé à l'AFP.

Avec un taux de popularité proche des 80 % grâce à son offensive contre les gangs au Salvador, le président Bukele est le grand favori pour continuer à diriger ce petit pays d'Amérique centrale, à la suite d'une réforme constitutionnelle controversée qui a instauré la réélection indéfinie du chef de l'Etat.

En enregistrant sa candidature, Mme Iraheta s'est présentée comme une option pour ceux qui "ne se sentent pas représentés" par le gouvernement et qui souhaitent "montrer à travers leur vote ce mécontentement".

Elle a assuré avoir "de grands espoirs" en la victoire, mais elle a reconnu que la situation était "assez complexe" en raison de la concentration des pouvoirs entre les mains du président, selon elle.

Sa candidature s'ajoute à celle du médecin de gauche Rafael Aguirre, du Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN).

Mme Iraheta a été députée durant le premier mandat de Bukele, lorsque son parti menait une partie de l'opposition au Parlement.

Avec Verónica Henríquez, sa colistière, elles forment le premier ticket entièrement féminin en lice pour le pouvoir au Salvador.

Le parti ARENA a gouverné entre 1989 et 2009, avant de perdre progressivement du terrain face à Bukele. Lors des élections de 2024, il n'a obtenu qu'environ 6 % des voix, contre plus de 84 % pour le président actuel. Il ne compte plus que deux députés au Congrès, dominé par le parti au pouvoir, Nouvelles Idées.

L'image d'ARENA a été ternie par de retentissantes affaires de corruption impliquant ses dirigeants, comme l'ancien président Antonio Saca (2004-2009), qui a passé dix ans en prison pour détournement de fonds publics et blanchiment d'argent. Il a recouvré la liberté fin octobre.

L'élection présidentielle se tiendra le 28 février 2027.

M. Bukele, qui briguera un troisième mandat, a fait chuter les homicides à des niveaux historiquement bas et démantelé des organisations criminelles particulièrement violentes.

Cette stratégie de la fermeté, savamment cultivée et mise en scène sur les réseaux sociaux, est néanmoins critiquée par des ONG qui dénoncent des morts en détention, des arrestations arbitraires et des actes de torture notamment.