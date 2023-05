Salvador : L’Alianza FC écope d’une année de huis clos après la bousculade meurtrière

La sanction est tombée.

Ce samedi après la rencontre entre l’Alianza FC et le CD FAS, dans le stade de Cuscatlán à San Salvador, une bousculade meurtrière a causé 12 morts et environ 500 blessés. La fédération salvadorienne (Fesfut) a annoncé ce mardi que le club recevant écope d’une sanction d’un an de huis clos, comme le précise L’Équipe . « La responsabilité des événements survenus au stade de Cuscatlán au cours du match est imputable (à l’Alianza) en tant qu’équipe locale et donc organisatrice du match. » La Fesfut ajoute que l’Alianza devra s’acquitter avant le 21 juillet du versement d’une amende de 30 000 dollars. La fédération juge que l’équipe fondée en 1958 est responsable de « négligence » et de « manque de collaboration » .…

TJ pour SOFOOT.com