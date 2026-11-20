Le président du Salvador, Nayib Bukele (C), salue ses partisans devant le Tribunal suprême électoral à San Salvador le 19 novembre 2026 ( AFP / MARVIN RECINOS )

Le président de droite du Salvador, Nayib Bukele, a déposé jeudi soir en personne sa candidature pour un troisième mandat accompagné par environ 3.000 sympathisants, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le Salvador a modifié sa constitution l'an dernier pour abolir la limite du nombre de mandats présidentiels, permettant à cet homme de 45 ans qui s'est successivement qualifié de "dictateur le plus cool du monde" et de "roi philosophe" de se représenter au scrutin du 28 février prochain.

Cette réforme adoptée par un Parlement contrôlé de façon écrasante par ses partisans a aussi allongé le mandat présidentiel de cinq à six ans.

"Six ans de plus !", ont scandé ses partisans devant le Tribunal suprême électoral. "Nous allons faire l'histoire une fois encore", leur a promis le dirigeant, ajoutant : "Le Salvador ne retournera pas dans le passé".

"Maintenant, il y a vraiment de la démocratie, tout le monde peut participer", a ajouté M. Bukele, que ses adversaires qualifient d'"autocrate" pour avoir concentré pratiquement tous les pouvoirs.

"Beaucoup de pays aimeraient avoir ce que nous avons", a-t-il vanté en référence à son modèle sécuritaire.

Des sympathisants du président salvadorien Nayib Bukele lors de son dépôt de candidature à San Salvador le 19 novembre 2026 ( AFP / MARVIN RECINOS )

Cependant, sa stratégie de sécurité et de lutte contre les bandes criminelles, fondée sur un régime d'exception, a débouché sur des abus constituant des crimes contre l'humanité, selon un groupe d'experts de l'ONU.

Toutefois, selon les sondages, 80 % des Salvadoriens approuvent l'action de M. Bukele, en partie grâce à sa mise en scène de sa guerre féroce contre les gangs, les maras, qui a réduit drastiquement la criminalité dans le pays.

"À présent, nous sommes libres, nous pouvons sortir où nous voulons et il n'y a plus de danger", s'est réjouie auprès de l'AFP Edith Torres, 23 ans, qui accompagnait le président.

Dans la course à la présidence, Nayib Bukele affrontera une opposition affaiblie, représentée par le médecin de gauche Rafael Aguirre et l'ancienne députée de droite Mayteé Iraheta, issus respectivement du Front Farabundo Martí de libération nationale (FMLN) et de ll'Alliance républicaine nationaliste (ARENA), anciens partis au pouvoir.

Posture de "héros" antigang

Sa candidature se formalise au moment où il a déployé plus de 2.000 soldats en Haïti, un pays ravagé par de puissants gangs accusés d'avoir enlevé, le 18 octobre, quatre militaires salvadoriens membres d'une force multinationale approuvée par l'ONU.

Le président du Salavador Nayib Bukele à San Salvador le 19 novembre 2026 ( AFP / Marvin RECINOS )

Si Nayib Bukele affirme que l'opération visait à retrouver ces soldats, elle a pris la forme d'une offensive plus vaste cherchant à reproduire en Haïti sa guerre contre les gangs salvadoriens.

Le contingent salvadorien a lancé des attaques contre des chefs de gangs haïtiens et conclu un accord avec Haïti qui pourrait étendre sa présence dans le pays.

"Ils sont en train de donner une leçon aux gangs d'Haïti comme nous l'avons fait avec les gangs d'ici", s'est félicité le président.

M. Bukele cherche à "consolider son image de héros de la lutte contre le crime organisé, en disant qu'il n'a pas seulement vaincu les gangs salvadoriens, mais qu'il aide aussi un autre pays confronté à une crise sécuritaire qui semble insoluble", estime auprès de l'AFP Diego Da Rin, spécialiste d'Haïti au sein de Crisis Group.

Des milliers d'Haïtiens manifestent leur soutien aux troupes salvadoriennes déployées dans leur pays, à Port-au-Prince, le 18 novembre 2026 ( AFP / Clarens SIFFROY )

Sous l'état d'urgence en vigueur depuis mars 2022, le gouvernement de M. Bukele a arrêté plus de 93.000 personnes. Et 90 % d’entre elles n'ont toujours pas été jugées.

Les organisations de défense des droits humains dénoncent des arrestations arbitraires, des tortures et plus de 500 morts en détention. Et une utilisation de ce régime pour faire taire les critiques, 90 opposants politiques seraient en prison.

Allié du président américain Donald Trump, le dirigeant a été mis en cause en 2025 pour avoir maintenu au secret, pendant quatre mois, 252 Vénézuéliens expulsés vers sa méga-prison pour membres de gangs.

M. Bukele est aussi accusé d'avoir, par le passé, passé des accords avec des chefs de gangs, ce qu'il nie.