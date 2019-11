«Salu bel homme, sa va ?» : sur Twitter, le fléau des arnaques sentimentales

Elles se font appeler Emilie, Naomie ou Kim, et semblent tout droit sorties d'une agence de mannequins. Mais ce jour-là, elles ont visiblement déserté les podiums pour votre messagerie Twitter, et elles veulent tout savoir de vous : « Salu bel homme comment allez vous ? ». Flatteur ? Pas vraiment. Car au risque de vous décevoir, derrière ces comptes aux photos de profil aguicheuses se cachent en fait des hommes cherchant à vous soutirer de l'argent.Le phénomène n'est pas nouveau. Ces « brouteurs », comme on les appelle en analogie aux moutons qui paissent sans effort, ont depuis longtemps fait du Web un terrain de chasse. Ils ont d'abord opéré par mail et sur les messageries instantanées, comme MSN puis Messenger, puis via les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Les voilà désormais sur Twitter avec un mode opératoire inchangé : ils entrent en contact avec vous, tentent de vous séduire par ordinateur interposé et vous font miroiter une rencontre physique, pour vous faire débourser quelques centaines d'euros. Une arnaque qui touche très majoritairement les hommes.Jusqu'à récemment, le réseau social semblait pourtant épargné par ce type d'arnaque. « Moins adapté aux rencontres », selon Samuel Bendahan, chercheur en sciences du comportement à l'université de Lausanne, Twitter jouissait en effet d'une image plus professionnelle que Facebook, par exemple.Mais la donne a changé. « Les canaux habituels se sont bouchés et, dans le même temps, des plateformes comme Twitter ou Snapchat sont devenues de plus en plus populaires, analyse le spécialiste. Logiquement, les brouteurs les ont investies... »Demande urgente d'argent« D'après mon expérience sur les comptes Twitter que je gère, le phénomène s'est intensifié ces derniers mois », note Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'université Paris-Diderot et spécialiste des cultures numériques. « Ça arrive un peu par ...