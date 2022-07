Salles de sport : Keep Cool va reprendre Neoness pour constituer un réseau commun

Les dirigeants des salles de sport Keep Cool, réunis dans un consortium, vont racheter mardi leur concurrent Neoness pour former un réseau commun accessible avec un seul abonnement, ont-ils annoncé vendredi dans un communiqué.

Le président de Keep Cool, l'entrepreneur Claude Marquet, son directeur général David Amiouni et le directeur des opérations Abdendi Amirache, qui détiennent à eux trois environ 51% du capital du groupe, doivent signer mardi un accord avec Neoness pour l'acquérir.

À l'issue de cette opération, dont le montant n'a pas été communiqué, les abonnés de Keep Cool et de Neoness pourront accéder aux près de 300 salles des deux sociétés et, d'ici à la rentrée de septembre, les formules d'abonnement devraient être harmonisées, précise à l'AFP David Amiouni.

"Le but est d'offrir à nos clients plus de possibilités et à terme de mutualiser les investissements et l'innovation pour arriver à une taille critique sur le marché, qui soit assez importante pour être le numéro un du bien-être", poursuit-il.

Selon lui, Keep Cool et Neoness sont complémentaires d'un point de vue géographique, le premier étant plus présent en région et le second plutôt implanté à Paris.

À eux deux, ils devraient réunir 700.000 utilisateurs et 1.500 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros.

Après la signature de l'accord, M. Marquet et M. Amiouni deviendront respectivement président et directeur général du réseau commun.

Les deux fondatrices de Neoness, Marie-Anne Teissier et Céline Wisselink, quitteront pour leur part le groupe. Elles conserveront en revanche leur autre société de salles de sports parisiennes, Episod.