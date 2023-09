information fournie par So Foot • 08/09/2023 à 17:37

Salim Ben Seghir prêté en deuxième division suisse

Pas vraiment la même voie que son frère.

Deux ans plus âgé qu’Eliesse, Salim Ben Seghir (20 ans) n’a, pour le moment, pas connu autant de succès. Prêté en deuxième partie de saison dernière du côté de Valenciennes (18 matchs de Ligue 2, mais seulement quatre titularisations et une passe décisive), l’ailier gauche n’a pas convaincu l’Olympique de Marseille et Marcelino cet été. Ainsi, le club olympien a profité de la fenêtre de mercato étendue dans certains championnats pour prêter son jeune joueur en deuxième division suisse, à Neuchâtel Xamax. Alors que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain, ce départ pourrait marquer la fin de l’aventure commune avec l’OM, commencée en 2021 après avoir quitté les catégories jeunes de l’OGC Nice.…

EL pour SOFOOT.com