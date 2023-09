Salif Keita : la Panthère noire ne griffera plus

Une immense gloire de l'AS Saint-Étienne vient de nous quitter : le Malien Salif Keita s’est éteint à 76 ans, ce 2 septembre à Bamako, des suites de complications respiratoires. Et c’est tout le football mondial qui est en deuil.

Après Georges Bereta, autre ancien Vert décédé cet été, c’est donc au tour de son ami et ex-coéquipier Salif Keita de s’en aller là-haut. Le grand attaquant malien a inauguré en Europe la tradition dorée des grands buteurs africains, celle de George Weah, Didier Drogba, Samuel Eto’o ou Sadio Mané. Il est décédé ce samedi 2 septembre, alors qu’il allait fêter en décembre ses 77 ans.

Cœur vert

« Tête de Keita… Et but ! Merveilleux but de Keita de la tête ! » , s’écrie le jeune commentateur Michel Drucker. En sautant plus haut que Franz Beckenbauer, Salif Keita vient d’inscrire, sur un corner de Bereta, le but du 3-0 qui qualifie Saint-Étienne en huitièmes de la Coupe des clubs champions européens. Battue 2-0 à l’aller sur la pelouse du Bayern Munich, l’ASSE accomplit ce 1 er octobre 1969 un véritable exploit qui, pour beaucoup de fidèles des Verts, va marquer la première véritable étape du conte de fées stéphanois en coupes d’Europe, dans les années 1970. Et c’est le grand Salif, après un doublé d’Hervé Revelli, qui fige pour l’éternité le score de feu affiché en haut des tribunes d’un Geoffroy-Guichard incandescent.…

Propos de Salif Keita recueillis par FB et tirés d'une interview pour Sofoot.com (2016)

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com