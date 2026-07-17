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Saliba, ça fait froid dans le dos
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 09:09

Saliba, ça fait froid dans le dos

Saliba, ça fait froid dans le dos

Victime d’une « fracture du dos » avec laquelle il a joué un titre en Premier League, une finale de Ligue des champions et six matchs de Coupe du monde, William Saliba est entré dans la grande tradition des hommes qui sacrifient leur corps sur l’autel de la plus grande compétition de ce sport. Mais qu’en dira-t-il dans 30 ans ?

Il faut dire qu’ils en parlaient beaucoup, pour un non-sujet. Depuis le début de ce Mondial américain, le sujet du dos de William Saliba revenait en conférence de presse dans la bouche des joueurs qui voulaient bien s’y présenter, sans d’ailleurs forcément qu’on les y lance, à tel point que la petite musique finit par dire quelque chose de la grandeur du problème, sans doute plus important que ce que le staff des Bleus voulait bien laisser entendre : ainsi, le défenseur d’Arsenal a joué la Coupe du monde avec une « fracture au dos », une phrase aussi absurde à écrire qu’à entendre.

Information dévoilée par RMC ce jeudi soir après que le joueur a passé des examens après sa sortie, au bout de l’effort et de son Mondial, à la 30 e minute de la séance d’équarrissage espagnole en demi-finales (2-0). Jules Koundé, la veille, dans le ventre de la Southern Methodist University et la discrétion des sous-sols du Texas, quelque part au nord de Dallas, l’avait d’ailleurs évoqué de lui-même, lançant la phrase en l’air comme on évacue les mauvaises pensées : « On sait l’effort qu’il fait par rapport aux douleurs qu’il peut avoir. » Tiens. Le dire sous-entendait qu’il y avait une chance pour que les secondes l’emportent sur les premiers, et ça finit par arriver, donc, dans cette séquence désormais disséquée où le joueur d’Arsenal stoppa un sprint, se mit à terre en dégageant le ballon en touche, et dit à Dayot Upamecano : « Je peux plus. Mon dos est mort. »

Par Théo Denmat, à Boston pour SOFOOT.com

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