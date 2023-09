Saliba : « Avec moi, Arsenal aurait pu être champion »

Un seul Saliba vous manque…

Les supporters d’Arsenal auraient certainement signé d’office en début de saison dernière si on leur avait dit que les Gunners finiraient deuxièmes de Premier League. Il a pourtant longtemps été question d’encore mieux, puisqu’Arsenal était en tête du championnat la majeure partie de la saison et a fini par craquer à quelques semaines du terme, laissant Manchester City rafler la mise. William Saliba s’était blessé plusieurs semaines, et le Français est revenu pour Téléfoot sur ce fait, qui selon lui, a peut-être fait basculer la saison d’Arsenal : « L’année dernière, j’ai fait une bonne saison. Malheureusement, je me suis blessé au cours de l’année, dans le sprint final. C’est clair que j’étais un peu déçu, mais voilà, c’est une nouvelle saison avec de nouvelles ambitions, j’espère qu’on va mieux faire. C’est clair qu’avec moi, Arsenal aurait pu être champion. Mais voilà, les blessures font partie du football et on est focus sur cette saison. » …

AL pour SOFOOT.com