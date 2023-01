Salernitana-Napoli : voisins de bonne Campanie

Le Napoli poursuit sa quête vers le Scudetto ce samedi, sur la pelouse de la Salernitana. Ce déplacement court est accompagné d'une certaine rivalité entre ultras, malgré l'interdiction des supporters napolitains. Mais à Naples comme à Salerne, on parle plus de fraternité entre peuples du Sud que d'animosité.

Salernitana Napoli 21/01/2022 à 18h Serie A Diffusion sur

"La rivalité est assez…

Le cadran n'affiche pas encore midi, mais ils sont déjà plusieurs milliers. Amassés sous un doux soleil hivernal à son zénith, nichés entre la Méditerranée et les collines, ils entonnent leurs premiers chants. Eux, ce sont les tifosi de la Salernitana, groupés dans l'impressionnante Curva Sud du stade Arigis. En face, les quelques dizaines de fidèles du Torino paraissent tout petits. Debout dès l'aube, ils s'apprêtent à assister en ce dimanche 9 janvier au nul des leurs (1-1) à l'horaire incongru de 12h30. Deux semaines plus tard, la Curva Sud fera face à une tribune visiteurs aussi rectiligne que vide pour recevoir le Napoli, voisin imposant, samedi à 18 heures. Cette fermeture dudécoule-t-elle de la rivalité musclée entre Naples et sa voisine Salerne, 60 kilomètres plus au sud ? Pas vraiment. Ou du moins, pas directement. Les inconditionnels du leader de Serie A sont en effet, comme leurs acolytes romains, privés de déplacements pour deux mois, après des heurts violents les ayant opposés sur une aire d'autoroute des Abruzzes il y a quinze jours. Napolitains et Salernitains ne se feront ainsi pas directement face samedi, n'écrivant pas une nouvelle page de leur antagonisme en tribunes.