Sale soirée pour Neymar
Heureusement que le ridicule ne tue pas. Neymar a encore fait parler de lui outre-Atlantique pour son comportement sur le terrain face à Bahia. Mauvais geste, carton rouge, tentative de bagarre… l’ancien génie brésilien s’est de nouveau illustré de la pire des manières dans la nuit de samedi à dimanche.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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