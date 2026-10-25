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Sale soirée pour Neymar
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 09:24

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Sale soirée pour Neymar

Sale soirée pour Neymar

Heureusement que le ridicule ne tue pas. Neymar a encore fait parler de lui outre-Atlantique pour son comportement sur le terrain face à Bahia. Mauvais geste, carton rouge, tentative de bagarre… l’ancien génie brésilien s’est de nouveau illustré de la pire des manières dans la nuit de samedi à dimanche.

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LB pour SOFOOT.com

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