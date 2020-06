Salary Cap ou pas cap?

Interrogé sur l'avenir du football mondial, Gianni Infantino a remis cette semaine sur la table l'éventuelle introduction d'un salary cap, pour assainir les finances des clubs et diminuer les inégalités au sein du football continental. Un dispositif potentiellement prometteur, mais qui devrait probablement être sagement théorisé et testé avant d'être mis en place, sous peine d'engendrer ses propres effets pervers.



Salaires et transferts : les liaisons dangereuses

Coronavirus oblige, il faut croire que la FIFA cogite déjà sur le foot d'après. C'est en tout cas ce qu'avance Gianni Infantino :Le président de la fédération internationale remet notamment sur le tapis une vieille arlésienne du football mondial : le, qu'on est vite enclin à présenter comme la solution qui permettrait de rééquilibrer les forces, au sein d'un football continental de plus en plus inégalitaire. Une mesure de régulation prometteuse, qu'il conviendrait néanmoins de manier avec précaution, à en croire certains.C'est notamment ce qu'avançait un trio de chercheurs en économie, dans un document publié en janvier 2018, intituléÀ les lire, ledans son expression la plus simple, à savoir comme régulation qui limiterait les salaires des joueurs à un montant maximal fixé pour tous les clubs, serait loin d'être une solution miracle. Premier effet pervers souligné par le document, l'interdépendance entre les salaires et les indemnités de transfert. En économisant des sommes substantielles sur les salaires, les clubs reporteraient ainsi leurs dépenses sur les montants des transferts :De quoi accentuer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com