Salariés incités à boire de l'alcool : enquête sur de bien curieuses pratiques

Pour fidéliser les consommateurs, quoi de mieux que trinquer avec eux ? C'est ce que Julien, Amélie et Philippe (les deux derniers prénoms ont été modifiés), racontent avoir fait, pendant des années, aux quatre coins de la France. Sauf que le produit qu'ils vendaient, l'alcool, les a rendus dépendants, malades, parfois jusqu'à se croire fous.Aujourd'hui, deux anciens commerciaux de Pernod Ricard et une troisième, toujours en poste, nous livrent un témoignage édifiant sur « la pression permanente » exercée sur les salariés pour les inciter à boire au travail. Une pratique pourtant illégale, comme l'explique la Direction générale de la santé et que le numéro deux mondial des vins et spiritueux réfute en bloc.« Je picolais tous les jours »Au quotidien, ces représentants devaient, selon eux, donner l'exemple. « Dans les bars, discothèques, fêtes et feria de mon secteur, on a un budget pour offrir des verres de pastis aux clients et on consomme avec eux, encouragés par notre hiérarchie. La devise de Ricard, c'est : Fais-toi un ami par jour, dévoile Julien, 42 ans, devenu chef des ventes de l'Hérault, qui a choisi d'afficher son combat et son visage. Je picolais tous les jours, à force, ça devient une habitude ».Le règlement intérieur de Ricard, dont la France est le plus gros consommateur au monde avec 52,8 millions de bouteilles écoulées l'an dernier, malgré des chiffres en baisse, le stipule-t-il ? « Non, répond, d'emblée Julien. Il appelle, au contraire, à une consommation modérée. Mais il y a la théorie et la réalité. Dans les faits, on doit montrer qu'on connaît nos produits et qu'on les aime ».Le slogan du groupe, qui compte 650 commerciaux en France, le résume bien : « créateurs de convivialité ». Partout, révèlent Julien, Amélie et Philippe, l'alcool coule à flots. Il rythme même les réunions, écourtées à l'heure de l'apéritif, parfois « jusqu'au bout de la ...