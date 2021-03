Salariés des TPE : l'Unsa interpelle Castex sur les "orphelins du quoi qu'il en coûte"

L'Union nationale des syndicats autonomes demande à l'Etat une "aide financière d'urgence", face à une situation qui conduit les salariés à "douter de l'avenir en plus de désespérer du présent".

Jean Castex, le 10 mars 2021, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Evitons de créer des orphelins du 'quoi qu'il en coûte'". Dans une lettre ouverture adressée à Matignon, le numéro un de l'Unsa, Laurent Escure, demande à Jean Castex une action "d'urgence" pour les TPE, proposant notamment une "aide financière" pour les salariés ayant subi "une forte baisse de revenus durant cette crise". Pour Laurent Escure, les TPE et leurs salariés "sont mis à rude épreuve par une incertitude délétère qui les conduit à douter de l'avenir, en plus de désespérer du présent".

Il en veut pour preuve les résultats d'un sondage commandé par le syndicat auprès de l'institut BVA, selon lequel 60% des salariés des secteurs des transports, de l'hébergement, de la restauration et de la culture estiment leur entreprise menacée au cours des années à venir.

L'Unsa pas conviée aux discussions

Le syndicat propose de "revaloriser les bas salaires, fréquents parmi les travailleurs des TPE", d'"accorder une aide financière d'urgence aux salariés des TPE ayant subi une forte baisse de revenus durant cette crise", de "revenir à la convention d'assurance chômage de 2017", de "s'attaquer au dossier de la prévention de la pénibilité", d'"ouvrir un chantier rendant la formation professionnelle effective pour valoriser et améliorer les compétences des salariés des TPE".

Graphique montrant la courbe d'évolution du taux de chômage catégorie A en France depuis 2000 ( AFP / )

Cette lettre est rendue publique à quelques jours de la troisième conférence du dialogue social, qui réunira les partenaires sociaux "autour" de Jean Castex lundi en visioconférence. L'Unsa, syndicat non représentatif, n'a pas été conviée. L'Unsa a décidé à la rentrée de septembre de déployer des ressources en direction des salariés des TPE, des intérimaires et des "permittents", qui sont parmi les salariés ceux qui ont le "moins de droits" et qui pourtant "sont le moins défendus", selon M. Escure. Le syndicat a notamment mis en place un réseau de 1.800 "aideurs de proximité", chargés de conseiller et d'aider ces salariés vulnérables.