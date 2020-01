Salaires : les 20 métiers dont la rémunération va augmenter le plus en 2020

La guerre des talents fait rage dans certains secteurs : un rapport de force favorables aux candidats qui leur permet de bien négocier leur salaire. Découvrez 20 métiers recherchés, en partenariat avec PageGroup France, spécialiste du recrutement. Voici les analyses des experts du groupe. Pourquoi le poste d'approvisionneur est-il recherché ? La maîtrise et la sécurisation des approvisionnements, la diversification des sources, le partage des approvisionnements sont autant de problématiques qui optimisent la marge. L'approvisionneur/pilote de flux joue un rôle d'analyste, il doit être en mesure d'identifier les flux les plus pertinents et de revoir ceux qui ne le sont pas.Le + pour être mieux payé. La maîtrise d'un progiciel de gestion intégré de type SAP, fortement utilisé actuellement. Les langues étrangères.Le job en quelques lignes. L'approvisionneur peut être « amont » avec le sourcing des matières premières ou « aval » avec le pilotage de la distribution afin de garantir la présence de la marchandise en point de vente. Il adapte les flux en fonction de l'ensemble des contraintes directes et indirectes (météo, grèves, évolution des prix du transport, de la demande...) Pourquoi le poste d'assistant de direction bilingue est-il recherché ? Le quotidien d'un dirigeant exige surtout d'être anticipé. L'internationalisation de certaines fonctions et la montée en grade des dirigeants entraînent un besoin en compétences plus important. Le caractère polyvalent de l'assistant constitue une plus-value pour laquelle les entreprises sont prêtes à investir.Le + pour être mieux payé. Une bonne maîtrise des langues et une expérience plurisectorielle. La capacité à prendre en main des projets transverses et des compétences variées (RH, gestion, projet).Le job en quelques lignes. En lien avec la transition numérique des entreprises, le poste d'assistant connaît de forts changements. La fonction ...