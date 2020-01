Salaires : le mode d'emploi pour bien comprendre son bulletin de paie

Lorsque vous la recevez, votre regard file directement en bas à droite de votre fiche de paie pour contempler la somme qui arrivera sur votre compte en banque. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi y voir le nombre de jours de congé qu'il vous reste ? Passage en revue des autres informations qui comptent. 1. Vos coordonnées et celles de votre employeurLe bulletin de paie doit toujours mentionner dans l'en-tête les identifications du salarié, à côté de ceux de l'employeur. Y figurent donc le nom du salarié, son adresse, son numéro de sécurité sociale, l'intitulé exact de son poste, sa place dans la hiérarchie, son ancienneté dans l'entreprise ainsi que le nombre d'heures travaillées au cours de la période concernée.Certaines informations sont aussi disponibles sur le côté gauche du bulletin concernant l'employeur, à savoir son code d'activité, la convention collective dont il relève, son numéro de cotisant Urssaf. 2. Votre rémunération brute et vos primesDans le corps du bulletin de paie, on distingue d'abord les différents éléments de la rémunération brute du salarié avec son salaire de base, exprimé « en brut ». Suivent ses éventuelles primes et gratifications, comme les primes d'ancienneté, les primes transports ou les primes de 13e mois. C'est également dans cette partie-là du bulletin de paie que sont inscrits les avantages en nature, si le salarié peut en bénéficier (voitures de fonction, repas pris dans l'entreprise, etc.).3. Vos cotisations et prélèvements obligatoires« Dans cette partie, on peut lire les sommes retenues sur le salaire de base inscrit plus haut, c'est-à-dire les cotisations salariales et patronales et des prélèvements obligatoires qui sont regroupés par grandes familles », décrypte Sonia Arlaud, responsable du pôle veille juridique du cabinet de ressources humaines ADP.Les cotisations et contributions dont le taux, le montant et l'assiette doivent être ...