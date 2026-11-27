Salaires : le groupe d'experts opposé au coup de pouce sur le Smic

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe d'experts sur le Smic reste opposé à un coup de pouce au salaire minimum, selon un rapport publié vendredi à quatre jours de son augmentation de 1,6 %, dont 0,6 % sous forme de coup de pouce et 1 % pour compenser l'inflation.

"Si un coup de pouce au Smic peut constituer une réponse politique à une préoccupation légitime de pouvoir d’achat, les analyses documentées dans ce rapport ne permettent pas d'en recommander un à cette fin", selon ce rapport.

Le coup de pouce au salaire minimum est le premier depuis juillet 2012.

Le Smic progressera en 2026 de 5,3 % au total, en incluant les hausses intervenues au 1er janvier et au 1er juin, alors que les autres salaires ont augmenté d'"à peine 2 %", "ce qui pourrait contribuer à accentuer la compression de la distribution des salaires dans un contexte économique peu favorable", selon les experts.

D'après le rapport, une prolongation du gel du barème des allègements de cotisations au niveau du salaire minimum, prévue par le gouvernement dans son projet de budget pour 2027, coûterait 110.000 emplois par an.

Combiné à la hausse du Smic, qui augmentera de 1,6 % le 1er décembre, "l'emploi pourrait diminuer d'environ 125.000" postes à temps plein, poursuit le document.

"Les emplois proches du Smic se concentrent dans les entreprises de moins de 50 salariés" où 61 % des emplois sont rémunérés sous 1,05 Smic et dans des activités où la productivité est souvent plus faible, notamment l'hébergement-restauration, le commerce et les services de soutien", expliquent les experts.

Le groupe recommande par ailleurs de "recentrer progressivement les allègements généraux (de cotisations) dans la limite de 2 Smic", contre 3 aujourd'hui.

Il propose toutefois d'examiner la possibilité de limiter les allègements au-delà de 2 Smic aux entreprises de moins de 100 salariés et de prévoir "un supplément d'allègement pour les moins de 25 ans", alors que le taux de chômage de 15-24 ans est de 21 %, contre 8,2 % pour l'ensemble des actifs.

Le groupe propose enfin de réviser la formule de revalorisation automatique du Smic "pour mieux articuler prix, salaires et croissance économique".

Actuellement, la hausse du Smic hors coup de pouce est calculée en fonction de l'inflation pour les 20 % de ménages les plus modestes, plus la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire des employés et ouvriers.

À la place, les experts voudraient tenir compte "de l'inflation passée, des prévisions d'inflation pour l'année suivante et de l'évolution des salaires supérieurs au Smic, ainsi que de la capacité des entreprises à absorber la hausse".