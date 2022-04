Salaires : le grand boom des augmentations n'a pas eu lieu

Malgré les promesses de la reprise après des mois de paralysie, une étude du cabinet Deloitte montre que les hausses de salaire sont restées contenues, à hauteur de leur niveau d'avant-Covid-19.

La hausse médiane des salaires s'élève à 2,35% cette année (illustration) ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Après deux ans de crise sanitaire, la reprise attendue de l'activité économique n'a pas eu l'impact escompté sur les salaires, rapporte une étude du cabinet Deloitte. Selon les chiffres de ce rapport, l'augmentation médiane des salaires s'élève ainsi à 2,35% cette année, soit un niveau comparable à celui "pré-Covid". La hausse attendue n'a ainsi été que limitée, alors que l'inflation galopante persiste dans la zone Euro.

Selon BFM Business , qui rapporte les résultats de cette étude lundi 4 avril, cette tendance s'explique par la prudence qui reste de mise dans les entreprises, dont les trésoreries demeurent encore fragilisées par la crise sanitaire, ainsi que par l'incertitude liée à la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques. Certaines structures essayent de compenser le faible niveau d'augmentations par d'autres mesures, via le télétravail accru ou d'autres primes.

Graphique montrant l'évolution de l'inflation dans la zone euro depuis le début des estimations de cet indicateur par Eurostat, en 1997 ( AFP / )

Du côté du salaire minimum, le Smic sera revalorisé le 1er mai pour la troisième fois en sept mois et devrait atteindre la barre des 1.300 euros net, alors que le pouvoir d'achat est un thème dominant de la campagne présidentielle. Selon une estimation du ministère du Travail, le Smic va augmenter automatiquement le 1er mai entre 2,4% et 2,6% du fait de l'inflation enregistrée ces quatre derniers mois, une revalorisation qui va bénéficier directement à un peu plus de deux millions de salariés.

En janvier, le Smic avait augmenté de 0,9% après une hausse (rare en cours d'année) de 2,2% en octobre déjà due à l'inflation. La hausse exacte sera connue le 15 avril quand l'Insee publiera son estimation définitive de la hausse des prix en mars. Selon son estimation provisoire jeudi, la progression de l'indice des prix à la consommation, tirée par la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, s'établit en mars à 4,5% sur un an et à 1,4% sur un mois.

Actuellement de 1.603 euros brut par mois, le Smic devrait être compris dans une fourchette entre 1.641 et 1.647 euros au 1er mai. En net, il passerait de 1.269 euros à 1.299-1.304 euros, soit une augmentation de 30 à 35 euros. Le Smic horaire brut passerait lui de 10,57 à 10,82-10,85 euros.