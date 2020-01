Salaires : êtes-vous payé à votre juste valeur ?

L'année 2020 débute sous de bons auspices. En France, le chômage est tombé en dessous des 9 % pour la première fois depuis dix ans, les créations d'emploi - 260 000 l'année dernière - repartent à la hausse et les salaires ne cessent de progresser depuis cinq ans. « Ils augmentent en France à un rythme important, supérieur à l'inflation », a d'ailleurs rappelé le Premier ministre Edouard Philippe, au 20 Heures de France 2, le 12 janvier.La hausse des salaires est bien supérieure à celle des tickets de caisse, de l'ordre de 2 à 3 % en moyenne l'année dernière, face à une inflation de 1,1 %. Après les années de gel des salaires des qui avaient suivi la crise financière de 2008, voici une embellie bienvenue pour le pouvoir d'achat des ménages qui devrait se poursuivre en 2020.Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a d'ailleurs appelé les entreprises « garantir un meilleur partage de la valeur [...] quand leurs résultats économiques sont au rendez-vous. Elles doivent ouvrir des perspectives de vie meilleure à leurs salariés », a-t-il insisté lors de ses vœux aux acteurs économiques le 7 janvier.Notre comparateur interactifMais qui sont les gagnants de ces hausses de salaires ? Êtes-vous bien payé au regard de votre profil, de votre qualification, de vos années d'expérience et du secteur dans lequel vous travaillez ? A poste et domaine d'activité équivalents, votre rémunération est-elle dans la bonne fourchette ?C'est ce que vous allez pouvoir vérifier en vous plongeant dans notre dossier sur les salaires réalisé en partenariat avec PageGroup France, spécialiste du recrutement. Et surtout, nous avons mis en place ce baromètre dans lequel vous pouvez entrer les données qui correspondent à votre situation professionnelle et voir quel salaire annuel vous valez sur le marché de l'emploi. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre rémunération, lisez les conseils de nos experts avant de ...