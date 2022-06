Salaires dans l'énergie: les négociations pâtinent, nouvelles actions à prévoir mercredi

Les agents des centres de stockage de gaz souterrain et de terminaux méthaniers pourraient poursuivre mercredi les blocages observés mardi pour obtenir une revalorisation des salaires tenant compte de l'inflation, faute d'avancées dans les négociations avec les employeurs de l'énergie, selon des sources syndicales.

Lors d'une réunion mardi après-midi, les employeurs ont légèrement revu leur copie : après avoir proposé la semaine dernière 0,5% d'augmentation, c'est désormais "0,7% au 1er octobre, en anticipation de la revalorisation du salaire national de base en 2023, qui selon les employeurs serait de 1% a minima", a indiqué à l'AFP Fabrice Coudour, secrétaire fédéral des mines et de l'énergie de la CGT.

Il y voit une "non-reconnaissance de la baisse de pouvoir d'achat et de la montée de l'inflation en 2022".

Les fédérations CGT, CFE-CGC, CFDT et FO ont demandé une nouvelle séance de négociations jeudi, qui pourrait être ajournée à lundi prochain si les employeurs en font la demande.

"En gros, ils nous font une avance de 60 euros par agent sur l'année prochaine, sachant qu'on est parfois à plus de 1.000 euros perdus en grève depuis des semaines et qu'on réclame 15% d'augmentation brute", a vivement réagi Frédéric Ben, délégué syndical Engie et responsable secteur gaz à FNME-CGT, qui y voit "de la provocation".

Les syndicats réclament une hausse de 15% des salaires, correspondant à ce qu'ils estiment être leur perte liée à l'inflation depuis 10 ans.

"Je ne vais pas présager de ce qui va se passer en AG demain matin, mais il y a de fortes chances que les actions se durcissent", a ajouté M. Ben.

L'accès aux terminaux méthaniers français permettant l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Fos-sur-Mer (deux terminaux) et Montoir-de-Bretagne a été bloqué mardi par des grévistes, a indiqué M. Ben, selon qui ces blocages vont se poursuivre dans la nuit.

Concernant le blocage de l'accès des 14 centres de stockage de gaz souterrain, répartis sur le territoire et classés Seveso pour la plupart, il devait être levé mardi soir, mais des assemblées générales pourraient voter de nouvelles actions de ce type mercredi matin.

Ces actions ont été "sans incidence" notable sur les remplissages des stockages, selon Engie, qui a relevé environ 20% de taux de mobilisation au sein du groupe, EDF relevant 24,3% de grévistes par rapport à l'ensemble de ses effectifs en fin de journée.

Les centres de stockage de gaz sont sous le feu de l'actualité, avec l'engagement du gouvernement de les remplir à près de 100% d'ici l'hiver pour pallier le manque de gaz russe.

La CGT demande aussi "des solutions pérennes pour que les consommateurs puissent acheter l'énergie qui est un besoin vital", et ceci passe selon le syndicat, par "une renationalisation complète du secteur", a souligné M. Coudour.

Les salariés grévistes de trois centrales nucléaires (Blayais, Paluel et Chinon) ont procédé mardi à des baisses de charge "dans le respect de la sûreté du réseau" a-t-il précisé. Des baisses de production ont aussi été notées dans l'hydraulique (Bort-les-Orgues, la Rance..) a-t-il dit, ainsi que le blocage de la navigation internationale sur le Rhin par les personnels de l'hydro-électrique.

