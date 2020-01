Salaire, prime, intéressement, participation... comment se compose votre rémunération

Salaire de base, prime, avantages en nature, intéressement, participation, compte épargne temps... votre rémunération se compose de plusieurs éléments, qu'il est intéressant de connaître.Le salaire de baseC'est le pilier de la rémunération du salarié. Une somme d'argent qui lui est versée chaque mois en contrepartie du travail fourni. Chaque salaire correspond à un niveau de poste ou une qualification déterminée, il est librement fixé avec l'employeur lors de l'embauche en fonction d'un poste donné et d'une durée de travail prévue dans le contrat qui lie le salarié à l'entreprise. En revanche, sa modification est interdite sans l'accord du salarié concerné.Le salaire doit aussi respecter certains critères : en France, il ne doit pas être inférieur au montant du smic (1 539,42 euros brut mensuel depuis le 1er janvier) et doit, en vertu de la loi, respecter l'égalité salariale entre hommes et femmes dans l'entreprise et l'égalité salariale entre salariés pour un travail équivalent (selon le principe à travail égal, salaire égal).Au salaire mensuel doit nécessairement être intégré le versement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant, c'est-à-dire les heures qui sont effectuées en dehors du temps de travail hebdomadaire fixé par l'employeur, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel.Les primes et gratificationsElles viennent s'ajouter au salaire de base et peuvent être très diverses : primes d'ancienneté, exceptionnelles, de bilan, de rendement, de 13e mois... Il faut cependant distinguer les primes qui sont obligatoires et les autres.Les primes obligatoires. Si le versement de la prime est inscrit dans le contrat de travail ou est le fruit d'un accord collectif, il s'agit d'un véritable complément de salaire que l'employeur ne peut se dispenser de verser. C'est le cas, par exemple, des primes annuelles (de fin d'année, de vacances, de 13e ...