Salaire des profs : un demi-milliard d'euros d'augmentation en 2021

« La stratégie du pourrissement, au bout d'un moment ça marche un peu... » soupire Frédéric, professeur de physique-chimie engagé depuis six semaines contre la réforme des retraites. Même si par endroits, comme à Paris, les enseignants restent nombreux à ne pas vouloir désarmer, la fronde des salles de classe s'annonce moins importante, ce mardi et jeudi, dans les écoles, les collèges et les lycées, selon les estimations des organisations syndicales. Non que les opposants à la réforme estiment avoir gagné.« C'est surtout que la fatigue est là », concède Hakim Benbekta, syndicaliste au Snuipp-FSU et directeur d'école à Montreuil (Seine-Saint-Denis), l'un des bastions de la contestation syndicale. Ce lundi, l'ensemble des syndicats a été reçu rue de Grenelle, avec l'espoir de sortir du bureau du ministre avec « du concret » sous le bras : des premiers éléments tangibles sur la manière dont se déploiera la revalorisation salariale des professeurs, promise depuis six semaines. LIRE AUSSI > Alors, bien ou mal payés, les profs français ? Les limites du dernier rapport de l'OCDESelon les chiffres dévoilés à l'issue ces rencontres, 500 millions d'euros seront consacrés dans le budget 2021 à des hausses de salaire. Mais la suite reste nettement plus floue. L'enveloppe de 10 milliards à l'horizon 2037, évoquée ces derniers jours, n'a pas été confirmée.« Jean-Michel Blanquer n'a pas été dans la provocation ce soir, mais les doutes ne sont pas levés », a réagi Benoît Teste, le secrétaire général de la FSU, qui réclame « d'urgence » des « signaux tangibles et concrets » à l'adresse des enseignants.«On a besoin de visibilité, d'un rythme»Pour l'heure, la manière dont se traduira l'équation de la revalorisation sur la feuille de paye de chaque professeur reste inconnue. Les premières discussions sur le scénario n'interviendront que le 6 février. De quoi donner aux ...