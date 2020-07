Salaire des joueurs : vers un syndrome Payet ?

L'attaquant de l'OM a accepté de baisser sa rémunération à l'occasion de la prolongation de son contrat. Si son cas peut sembler atypique ou lié au contexte marseillais, il n'empêche que s'y décèlent un certains nombre de logiques qui annoncent, si ce n'est une tendance, du moins une nouvelle configuration dans la négociation des salaires des pros en France : travailler plus longtemps en gagnant moins.

Les caisses Covid

Tout d'abord il peut s'avérer délicat de s'y retrouver parmi les différents chiffres alignés. Un seul fait est sûr, le salaire (à ne pas confondre avec les revenus qui comprennent marketing, droits à l'image, etc.) versé par son employeur va énormément diminuer, et ceci avec l'assentiment, du moins officiel de Dimitri Payet. Le week-end dernier, Jacques-Henri Eyraud précisait que l'international a "". Ce choix est évidemment assorti de quelques garanties pour son avenir, notamment au sein de l'OM puisqu'il se voit "". Il existe donc évidemment et d'abord une démarche personnelle, relative à son âge, l'état du mercato en cette période et une certaine intelligence à anticiper l'après carrière en cette imprévisible année 2020.Toutefois cette histoire singulière, celle d'un salarié qui accepte de lui-même un rabotage de sa fiche, dépasse la situation de l'ancien international ou même de celle de Steve Mandanda, également concerné par une telle proposition. De fait trois logiques fortes se conjuguent et se dessinent, qui risquent à l'avenir de peser sur ce marché du travail si singulier. Tout d'abord, les choix des joueurs en fin de carrière, ceux dont le poids des salaires hérité de leur ancienne stature, peuvent sembler, au regard de leur performances, un frein pour acquérir de jeunes pousses prometteuses. Il devient essentiel de plus en plus souvent de trouver les arguments pour rester, plutôt que de courir après les illusions des championnats chinois ou du Golfe. Le long terme professionnel devient un objectif, et non plus seulement un bonus après s'être mis à l'abri durant les saisons fastes.