Salaire : 39% des Français souhaiteraient être payés tous les quinze jours

Selon un sondage, à salaire égal, 39% des Français préfèreraient que leur salaire soit versé en plusieurs fois.

Se faire payer son salaire en un seul ou plusieurs versements ? Les Français sont environ un tiers à préférer la deuxième option. Selon un sondage Opinion Way, pour Rosaly, une start-up spécialisée dans le développement de l’acompte sur salaire, à salaire égal, 39% des personnes interrogées estiment pouvoir mieux gérer leur budget et financer des dépenses imprévues s'il était versé tous les quinze jours. Le chiffre atteint 62% chez les moins de 35 ans.

Les Français sont aussi 27% à souhaiter recevoir un versement toutes les semaines, et 19% à préférer être payé en temps réel tous les jours.

"En pleine crise du pouvoir d’achat, nous pourrions commencer par mieux payer les actifs, pas forcément plus. Si les ménages recevaient leurs salaires en deux ou trois fois, ils pourraient mieux gérer leur budget mensuel et éviter de se retrouver à découvert dès la première quinzaine", a souligné Arbia Smiti, PDG de Rosaly, selon Le Parisien . "De nombreux pays le font déjà, comme l’Australie, les États-Unis ou le Royaume-Uni, mais pas la France", a-t-il ajouté.

Verser le salaire en plusieurs fois coûterait plus cher à l'employeur

En France, les employeurs des travailleurs temporaires ou intermittents sont obligés de verser le salaire minimum deux fois par mois. "C’est pour cela que des plates-formes étrangères, comme Deliveroo ou Uber, payent les livreurs et chauffeurs à la semaine voire au quotidien", a encore expliqué Arbia Smiti, estimant que "c’est motivant, pour le particulier, d’obtenir le fruit de son travail quasi immédiatement."

Outre ces exceptions, comme le rappelle encore Le Parisien , le Code du travail en France oblige le versement du salaire en une fois et à la même période.

Si cela était néanmoins appliqué, verser le salaire en plusieurs fois reviendrait plus cher aux employeurs. "Si vous devez multiplier le nombre de bulletins de salaire par deux, le coût devient trop important. L’entreprise ne s’y retrouve pas… mais le salarié non plus", a précisé Arbia Smiti.