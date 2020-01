Sala, une année en eaux troubles

Un an tout pile après sa disparition à bord d'un frêle coucou survolant la Manche, difficile pour Emiliano Sala de trouver le repos. Il faut dire que tout ou presque a été fait pour perturber le sommeil de l'attaquant argentin. Retour sur une année d'indignités et de questions sans réponses.

L'enquête : des réponses attendues très bientôt

Nantes prépare un grand hommage à Emiliano Sala

Le transfert : Nantes et Cardiff, jumelles maléfiques

C'est sans aucun doute la principale zone d'ombre que l'année écoulée ne sera pas parvenue à dissiper, celle qui peut encore empêcher Emiliano Sala et David Ibbotson de reposer complètement en paix. Comment, précisément, les deux hommes ont-ils perdu la vie le 21 janvier 2019 ? Comment l'avion qui survolait la Manche s'est-il retrouvé en son fond, emportant ses deux passagers et brisant plus d'une vie ? L'enquête, menée depuis un an par la direction des enquêtes sur les accidents aériens (AAIB), a été tout sauf un long fleuve tranquille. Notamment, les tergiversations autour du repêchage de l'épave, désormais impossible, en ont perturbé le cours. Sans épave et sans boîte noire -- l'avion, un Piper PA-46-310P Malibu de 1984, n'en était pas doté -- difficile de déterminer exactement les causes du crash. L'appareil a-t-il été victime des conditions météorologiques, peu clémentes ce soir-là, ou est-ce une intoxication au monoxyde de carbone qui a été fatale aux deux hommes ? Pourquoi est-ce David Ibbotson, pilote privé à ses heures, daltonien et donc non qualifié à voler de nuit, qui a pris les commandes du coucou et pas David Henderson, l'homme initialement mandaté par l'agent Willie McKay pour effectuer le trajet ? Autant de réponses que l'AAIB doit encore apporter. Ce 21 janvier, l'organisme a annoncé dans un communiqué qu'il rendrait son rapport final "", précisant que l'enquête, étendue, était "". Assez avancé ?