Sakina Karchaoui encense Hervé Renard

Une internationale qui dit du bien du sélectionneur, on aura tout vu.

Quelques jours et seulement un match après son arrivée à Clairefontaine, Hervé Renard a déjà conquis le vestiaire, à en croire Sakina Karchaoui. Dans une interview à L’Équipe , la latérale parisienne encense le nouveau sélectionneur des Bleus : « Il a apporté ce qu’il sait faire, notamment sur le côté humain. Son ouverture d’esprit est incroyable, le fait qu’il ait voyagé à travers le monde, qu’il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu’on lui dit, ouvert à la conversation. Ça amène de la fraîcheur. Il me semble très juste dans ce qu’il fait, avec un discours positif, ambitieux. C’est ce dont avait besoin le groupe, aller main dans la main vers le même objectif. » …

AH pour SOFOOT.com