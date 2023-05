Sakho : « Mes vrais amis, je les compte sur les doigts d’une main »

Pourtant, un certain soir de novembre 2013, il s’est fait plus de 80 000 amis d’un coup.

Alors que le MHSC se déplace à Nantes ce samedi, Mamadou Sakho ne devrait pas être titulaire, comme souvent ces dernières semaines. Dans une interview publiée par Le Parisien , l’ancien de Liverpool s’est confié sur les à-côtés d’une carrière de footballeur, et a insisté sur l’importance d’un bon entourage. « Je dis toujours aux jeunes de faire attention à leur entourage et d’essayer de n’avoir que des gens sains. Il vaut mieux des gens qui te disent à 18 ans : “Investis ton argent dans l’immobilier”, que : “Viens, on part tous en vacances à Ibiza.” J’ai joué avec des gars qui, en fin de carrière, n’avaient plus le même train de vie qu’au début, car ils avaient beaucoup dépensé » , a-t-il expliqué.…

LT pour SOFOOT.com