Saisie record de bombes artisanales aux Etats-Unis

Le FBI termine l'année sur un record avec la découverte de plus de 150 bombes artisanales dans une ferme de Virginie, dans l'est des Etats-Unis ( AFP / MANDEL NGAN )

Le FBI termine l'année sur un record avec la découverte de plus de 150 bombes artisanales dans une ferme de Virginie, dans l'est des Etats-Unis, la plus importante saisie de ce type dans l'histoire de la police fédérale américaine, selon des documents judiciaires.

Intervenant après une dénonciation d'un voisin inquiet, les policiers ont trouvé les explosifs en fouillant la maison de Brad Spafford, un homme marié et père de deux jeunes enfants, précisent ces documents déposés lundi et dont les médias américains se sont fait l'écho mardi.

Les bombes artisanales ont été trouvées à l'intérieur d'un sac à dos dans une chambre à coucher, selon la même source. Un explosif était même stocké dans un congélateur à côté de la nourriture et portant une étiquette "Ne pas toucher".

Le suspect, un employé d'un atelier d'usinage, utilisait notamment des photos du président Joe Biden comme cible pour s'entrainer au tir et soutenait l'assassinat politique comme méthode d'action, selon les documents judiciaires.

Les enquêteurs ont également trouvé un carnet de "recettes" pour fabriquer des explosifs comme des grenades.

Un voisin a déclaré aux agents du FBI que Brad Spafford avait discuté de la possibilité d'équiper sa maison avec "une tourelle à 360 degrés pour une arme à feu de calibre 50 sur le toit".

Le suspect a été inculpé pour possession illégale d'un fusil et devrait vraisemblablement faire face à des accusations supplémentaires pour la détention d'explosifs, passible de 10 ans de prison, selon le parquet.

Dans un document séparé déposé mardi, les avocats de Brad Spafford ont demandé sa remise en liberté, le présentant comme "un bon père de famille qui travaille dur et qui est sans casier judiciaire".