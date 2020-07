Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saisie record de 14 tonnes d'amphétamines en Italie Reuters • 01/07/2020 à 12:46









SAISIE RECORD DE 14 TONNES D'AMPHÉTAMINES EN ITALIE ROME (Reuters) - La police italienne a annoncé mercredi la saisie de 14 tonnes d'amphétamines en provenance de Syrie représentant une valeur estimée à un milliard d'euros, ce qui constitue selon elle un record mondial. Les 84 millions de comprimés de Captagon ont été découverts à bord de trois portes-conteneurs dans le port de Salerne. "Il est possible que les organisations criminelles locales de la Camorra soient impliquées dans cette affaire", a déclaré à Reuters le lieutenant-colonel Giordano Natale. Utilisé dans les années 1960 pour soigner la narcolepsie et la dépression, le Captagon est l'un des nombreux noms du chlorhydrate de fénéthylline, substance appartenant à une famille d'amphétamines qui peut inhiber la peur et atténuer la fatigue. (Angelo Amante, version française Jean-Philippe Lefief)

