Saisi à plus de 100 reprises, le Défenseur des droits appelle à se "reposer la question" du maintien de l'ordre

Le Défenseur des droits, François-Noël Buffet, lors de son audition de confirmation devant le Sénat, à Paris, le 21 juillet 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Saisi à plus de 100 reprises depuis le début des manifestations, le nouveau Défenseur des droits, François-Noël Buffet, a lancé mercredi un appel au gouvernement à se "reposer la question" du maintien de l'ordre.

Au cours de cette première conférence de presse depuis sa nomination en juillet, l'ancien sénateur LR a également tenu à répondre aux critiques sur son profil jugé conservateur.

"J'entends dire que de toute façon, compte tenu de mon parcours, je suis forcément du côté de la police, et que je ne m'intéresse pas aux manifestants. C'est une vision tout à fait erronée de la situation", a estimé l'ex-ministre auprès de Bruno Retailleau à l'Intérieur.

Depuis le début du mouvement lycéen en septembre et de la mobilisation sociale, les accusations de violences policières se multiplient. Plusieurs manifestants, dont des mineurs, souffrent de blessures graves, éborgnés ou mutilés.

M. Buffet a fait état de "106 saisines relatives aux manifestations" de cette institution indépendante, chargée notamment de la déontologie des forces de sécurité, depuis le mois de septembre. Parmi elles, 67 concernent des "allégations de violences" de la part des forces de l'ordre. D'autres réclamations visent, selon lui, des "confiscations de matériel", "des propos déplacés d'agents" ou encore la question du port du RIO, le numéro d'identification individuel des policiers.

"Je suis, par nature, contre toute forme de violence", a insisté le Défenseur des droits (DDD), qu'elle provienne "d'une partie des manifestants" ou "des forces de l'ordre".

M. Buffet a aussi estimé que le gouvernement devait "sans doute se reposer la question" de la "façon dont on maintient l'ordre", sans entrer dans les détails.

L'ancien avocat a également promis de rendre "un avis" sur chacune de ces réclamations et de dénoncer "clairement" si des "failles" étaient observées après l'instruction qui prévoit "le principe du contradictoire".

Et François-Noël Buffet de dénoncer, par ailleurs, l'utilisation de mortiers d'artifice, visant notamment les forces de l'ordre, "des armes qui peuvent tuer".

"On ne peut pas les applaudir au lendemain des attentats, et considérer que c'est normal que les tirs de mortier les visent", a-t-il souligné.

Critiques "injustes"

Interrogé sur l'absence de conférence de presse autour de la question des violences policières depuis le début du mouvement social, M. Buffet a rappelé la publication de deux communiqués "pour dire que ces violences n'étaient pas acceptables, que des mineurs étaient dans la rue, et que ça nécessitait évidemment une précaution particulière de la part des forces de l'ordre".

L'ancien élu local a aussi évoqué, de manière franche, les polémiques entourant sa nomination.

"Une grande partie des gens ne voulait pas que j'occupe cette fonction", a-t-il estimé, sa nomination ayant été validée par le parlement.

"Mon principe était d'abord de bien connaître cette maison, de rencontrer ceux qui la font vivre", a-t-il justifié.

En effet, celui qui se réclame d'un "gaullisme social", a été critiqué par la gauche, le monde associatif et syndical et jusque dans les rangs de certains agents du "DDD" pour ses positions jugées conservatrices.

Il avait notamment manifesté contre la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe en 2013 et voté contre l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes en 2020 et 2021.

Mercredi, le DDD a estimé "injustes" les critiques dont il avait fait l'objet, estimant qu'elles ne correspondaient "pas du tout" à qui il était.

"J'ai lu des choses abominables. Mais je ne souhaitais pas me prononcer tout de suite", a-t-il encore estimé.

"Attaché à l'unité du pays, à l'unité de la nation", François-Noël Buffet s'est dit "dramatiquement meurtri de l'état de fractionnement de la nation française", concédant sortir de son "rôle" de Défenseur des droits.

"Je pense que si l'on continue comme ça, on va se réserver des jours extrêmement difficiles."