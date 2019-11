Sainté remporte la bataille de Nantes

Menée deux fois au score, l'AS Saint-Étienne a fait preuve d'un grand caractère pour prendre les trois points de son déplacement à Nantes (2-3). Jadis lanterne rouge, voilà l'ASSE sur le podium de Ligue 1. Merci Claude Puel.

FC Nantes 2-3 AS Saint-Étienne

Pour qui sonne le Blas

Il y a tout juste 101 ans, le 10 novembre 1918 était le dernier jour de la première guerre mondiale avant l'Armistice. Un jour où des soldats et des civils sont tombés avant que le calme suive à la tempête. À La Beaujoire ce dimanche, Nantais et Stéphanois se sont livrés une bataille sans merci pour donner une belle publicité au spectacle du championnat de France. Un conflit qui a trouvé son dernier grand fait d'arme par Denis Bouanga, auteur du but décisif qui permet à l'ASSE de repartir de Nantes avec trois points arrachés avec vaillance. Dans sa célébration, Bouanga s'est offert une célébration peu courante : donner un baiser sur la joue de sa fille, présente en tribunes. Comme quoi, l'amour prend toujours le dessus sur la guerre.Il y avait matière à réfléchir du côté de l'AS Saint-Étienne. Seulement deux jours après avoir laissé filer deux points bêtement du côté d'Oleksandriïa, les hommes de Claude Puel s'avançaient sur la pelouse du troisième de Ligue 1, prêts à en découdre mais probablement touchés moralement. En face, Nantes ne souhaite qu'une seule chose : enfoncer la tête de son adversaire du soir dans le ventre mou de la Ligue 1. D'ailleurs, les intentions locales sont rapidement visibles à l'image de Ludovic Blas. Rampe de lancement pour le meneur de jeu Christian Benavente, l'ancien Guingampais est à l'origine et à la conclusion du mouvement offensif nantais afin de permettre aux Canaris d'ouvrir le score (14, 1-0). En face, Sainté ne bronche pas et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com