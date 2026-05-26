Sainté-Nice : un barrage à passer à la Puel

Assis sur le banc de l’AS Saint-Étienne jusqu’en décembre 2021, Claude Puel a participé à la chute en Ligue 2. Les Verts se sont en partie relancés, ont pris l’ascenseur dans les deux sens, et veulent remonter en faisant tomber l’un de ses fossoyeurs. Désormais à la tête de Nice, l’entraîneur le plus expérimenté de Ligue 1 n’avait pas prévu un tel scénario.

Si, ce mardi, une activité sismique est détectée dans le Forez aux alentours de 20h40, n’ayez crainte : il s’agira simplement de l’annonce du nom de l’entraîneur de l’OGC Nice par le speaker de Geoffroy-Guichard. Le patronyme de Claude Puel fait encore trembler du monde à Saint-Étienne. Il rappelle les derbys perdus au Chaudron face à son OL (trois défaites en autant de matchs pour les Verts entre 2008 et 2011), mais ce n’est pas tant pour ces années passées à Lyon que ses oreilles siffleront avant le barrage aller.

Son nom renvoie surtout à l’automne 2021, une rude période que personne n’a oublié à Saint-Étienne puisqu’elle précède la relégation en Ligue 2. « Ma mission, c’était d’essayer de créer des actifs et générer des fonds pour le club. Et c’est ce qu’on a fait. Saint-Étienne a pu se maintenir d’un point de vue administratif, parce que son futur était plutôt dans la lignée de Bordeaux » , s’est-il justifié en conférence de presse, lundi, en pointant le mauvais élève girondin qui cette fois n’avait rien demandé.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com