Sainté et Montpellier se neutralisent

Les deux équipes ont eu une mi-temps chacune pour trouver la faille mais aucune n'a été en mesure de forcer la décision (0-0). Saint-Étienne reste au pied du podium.

Saint-Étienne 0-0 Montpellier

Un Ruffier à l'honneur et la paire BN qui croque

Sans Whabi Khazri, revenu blessé de sélection, la connexion Nordin-Bouanga se met en place après seulement quelques secondes de jeu mais l'ancien Lorientais trouve les panneaux d'affichage (2). Pendant que les cartons pleuvent (trois biscottes entre la 21et la 28), Stéphane Ruffier, qui dépasse au passage le recordman Ivan Curkevic au nombre de matchs disputés en Ligue 1 avec la tunique verte (304apparition), est là pour s'opposer avec brio à Gaëtan Laborde après un très bon travail d'Ambroise Oyongo (25).La réponse stéphanoise ne se fait pas attendre, avec encore une fois Nordin au service et Bouanga à la conclusion, mais