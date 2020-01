So Foot • 28/01/2020 à 23:02

Sainté éjecte Monaco à l'expérience

Inoffensif face à des Stéphanois venus pour la qualif et rien d'autre, Monaco s'est fait surprendre par Bouanga en milieu de première période. Les Verts ont fait le boulot.

Monaco 0-1 Saint-Étienne

Aux premiers coups de sifflet de Johan Hamel, Sainté délaisse volontiers la quille au profit de son hôte, qui fête la première titularisation en professionnel de l'ancien Parisien Arthur Zagre (18 ans) dans son entrejeu, alors que Cesc Fàbregas et Stevan Joveti? rongeront leur frein jusqu'en fin de deuxième. La domination est monégasque mais face à la densité verte et au manque d'inspiration du trio Martins-Ben Yedder-Baldé, pas de solution. Des solutions, l'ASSE en a même en ne touchant le cuir qu'une fois par quart d'heure : après