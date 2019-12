Saint-Sylvestre : les feux d'artifice émerveillent mais... polluent

Comme c'est la tradition, les cieux en France comme dans le monde entier s'illumineront durant la nuit de la Saint-Sylvestre de feux d'artifice plus éblouissants et colorés les uns que les autres. Mais ces bouquets de feu libèrent des particules fines nocives pour la santé humaine et animale.En Allemagne, les préoccupations liées à la qualité de l'air (plus médiocre qu'en France) ont incité des distributeurs à retirer cette année les feux d'artifice de leurs rayons, d'autant qu'ils sont très prisés par la population. Chaque passage à la nouvelle année, un brouillard épais envahit la capitale allemande en l'espace de 30 minutes. LIRE AUSSI > À Berlin, ces pétards qui polluent l'atmosphère à chaque Nouvel AnL'agence fédérale de l'environnement UBA évalue à quelque 5 000 t les particules fines libérées en cette seule nuit, soit autant qu'environ deux mois de trafic routier.« Les feux d'artifice durent une heure, mais nous voulons protéger les animaux et avoir de l'air pur 365 jours par an », a déclaré Uli Budnik, gérant de plusieurs supermarchés Rewe dans la région de Dortmund qui ont cessé d'en vendre.Obi, une chaîne spécialisée dans le bricolage et le jardinage en a fait de même. Sur le parking d'un de ses magasins près de Cologne, les clients sont prévenus par une affichette de la décision de ne pas commercialiser de feux d'artifice pour protéger « l'environnement et les animaux ». Ganz viel Liebe für den #OBI Markt in Rheinbach #LiebeStattBöller !B pic.twitter.com/pMx42MtBeO-- Helge Thomas (@helgethomas) December 26, 2019 D'autres enseignes ont annoncé de bricolage du pays, Hornbach, a annoncé le mois dernier qu'il était trop tard pour arrêter les commandes cette année mais qu'elle interdirait la pyrotechnie à partir de 2020. Même son de cloche chez le rival Bauhaus qui compte repenser son offre de feux d'artifice l'année prochaine « compte tenu de ...